Het niveau van Sjinkie Knegt is ’bizar’

AMSTERDAM - Wie niet beter weet, zou geen moment vermoeden dat Sjinkie Knegt het vreselijke slachtoffer was van een brandongeluk in 2019. Alsof hij niet wekenlang in het ziekenhuis lag, om daarna met ups en downs een intensief revalidatieproces te ondergaan. De Fries werkte twee jaar lang keihard om terug te keren aan de top en start vrijdag de WK shorttrack in Dordrecht met het idee om als vanouds individueel en op de relay voor de prijzen mee te doen.