Van Dijk: ’Ik vind dat Wijnaldum in Oranje hoort’

Om te vervolgen op de persconferentie: ,,Hij zit natuurlijk niet in de beste fase van zijn carrière en in zijn vel. De keuze die de bondscoach heeft gemaakt moet ’Gini’ accepteren en hij moet er alles aan doen om terug te komen in de selectie.”

Van Dijk meent dat Wijnaldum belangrijk is in de selectie. ,,Binnen het veld, maar ook erbuiten. We gaan het zien. Hij is nu aan het ontspannen en aan het focussen op volgend seizoen. Dat zal snel beginnen. Het is voor hem belangrijk dat hij weet waar hij aan toe is bij zijn club.”

En: ,,Hij moet weer een lach op zijn gezicht krijgen, die we allemaal missen, die ik ook weer wil zien. Ik heb er alle vertrouwen in, met zijn kwaliteiten en mentaliteit, dat we hem snel terugzien hier.”