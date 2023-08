Wens scouting genegeerd: Ajax zet in op Georges Mikautadze

ZANDVOORT - Het is voor Sven Mislintat te hopen dat hij op het lawaaiige circuit van Zandvoort zo nu en dan een rustig plekje kon vinden om een belletje te plegen. De directeur voetbalzaken van Ajax was volgens Franse bronnen samen met Alain Migliaccio, de zaakwaarnemer van Metz-aanvaller Georges Mikautadze (22), te gast bij de Grand Prix van Nederland, maar is zelf ook in een race verwikkeld: tegen de klok. Uiterlijk 1 september middernacht moet hij versterkingen voor de selectie van Maurice Steijn leveren.

Sven Mislintat is zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij de Grand Prix in Zandvoort, maar heeft ook op het circuit zijn aandacht bij de ontwikkelingen bij Ajax moeten houden. Ⓒ Patrick van Katwijk