Kemphanen gunnen elkaar niks Roglic ontvangt dag voor eerste bergrit mini-tikje: ’Nu Evenepoels leven moeilijker maken’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic. Ⓒ ANP/HH

MELFI - Het tweede tikje dat Primoz Roglic incasseerde van Remco Evenepoel, leek weinig voor te stellen, maar het moment gaf aan dat de twee kemphanen elkaar niets gunnen. In de laatste tussensprint won de Belg slechts één tel ten opzichte van Rogla, maar het mentale aspect weegt des te zwaarder. Evenepoel keek na de gewonnen krachtmeting nog even opzij om aan te geven dat hij elke aanval kan pareren. Met dinsdag de eerste bergrit van deze Giro, is voor beide mannen duidelijk dat elke seconde telt…