Rafael van der Vaart zet de ArenA in vuur en vlam na zijn hakbal tegen Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met zijn weergaloze doelpunt in de topper tegen PSV stormt AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners met stip de parade in van mooiste hakdoelpunten ooit gemaakt in de Eredivisie. De zeven mooiste, in chronologische volgorde.