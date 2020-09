Vitesse te sterk voor Sparta ondanks corona-explosie

De negen met corona besmette Vitessenaren, onder wie hoofdtrainer Thomas Letsch, de assistent-trainers Joseph Oosting en Jan Fiesser en eerste elftal-speler Jacob Rasmussen, zullen juichend opgesprongen zijn voor de tv, toen Oussama Tannane in de 27e minuut de score opende.

De creatieve middenvelder met de magnifieke traptechniek deed dit met een goal, die waarschijnlijk de mooiste van deze speelronde zal zijn en ongetwijfeld ook de ’best of’-compilatie van dit seizoen zal halen. Uit een vrije trap pegelde Tannane de bal verwoestend in het doel achter Sparta-doelman Benjamin van Leer.

Numerieke meerderheid

De toverbal van Tannane zou lang de enige zijn en dat was opmerkelijk, want Vitesse speelde in de Airborne-wedstrijd, waarbij vanwege corona op sobere wijze werd stilgestaan bij de Slag om Arnhem, ruim een helft met een man meer dan Sparta. Nadat scheidsrechter Björn Kuipers tot twee keer toe Abdou Harroui had laten ontsnappen door hem geen tweede gele kaart te geven, was Sparta-verdediger Michaël Heylen wel de pineut met een tweede gele kaart, toen hij de bal te ver voor zich uit speelde en met een woeste charge Thomas Bruns omver kegelde.

Oussama Tannane (r) dribbelt langs Adil Auassar. Ⓒ ANP/HH

Met een man meer creëerde Vitesse volop kansen, maar de aanvallers Lois Openda en Oussama Darfalou en middenvelder Bruns kregen de bal er niet in. Vitesse heeft afgelopen zomer ingeleverd qua scorend vermogen met het vertrek van de topschutters Tim Matavz en Bryan Linssen, al wordt er dit seizoen veel verwacht van de later aangesloten Chelsea-huurling Armando Broja. De huurling begon op de bank, maar maakte zijn reputatie van goaltjesdief waar door in de slotfase als invaller uit de rebound nog de 2-0 aan te tekenen, nadat hij eerder nog een opgelegde kans had gemist. Qua veldspel maakte Vitesse tegen Sparta het grootste deel van de wedstrijd een goede indruk. Het team zit goed in elkaar en de sterke punten van belangrijke krachten als Tannane en Riechedly Bazoer worden in dit systeem goed benut.

Schrikbeeld voor Sparta

Doordat Vitesse lange tijd verzuimde de marge te vergroten mocht Sparta blijven hopen op een punt. De Spartanen kenden vroeg in de wedstrijd een goede fase, waarin ze Vitesse de duimschroeven aandraaiden, en hadden via Mo Rayhi een enorme kans op de 1-1 gekregen, maar werden door de vroege rode kaart van Heylen in het defensief gedrongen.

Sparta heeft een loodzwaar programma in de openingsweken van het seizoen met de verloren thuiswedstrijd tegen Ajax, de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse, AZ-thuis en Feyenoord-uit bij de eerste vijf wedstrijden. Een bonuspuntje in Arnhem zou heel welkom zijn, want het schrikbeeld van een score van één punt of zelfs nul punten na vijf wedstrijden, is iets wat de Spartanen wel angst aanjaagt.

Sparta, dat Deroy Duarte moest missen vanwege een positieve coronatest, kwam er na de rode kaart van Heylen nog wel af en toe uit, maar echt gevaarlijk werd het niet meer. De Rotterdammers vestigden in de slotfase de hoop op het aanstormende talent Emanuel Emegha in de spits. Trainer Henk Fraser liet ook nog de van ADO Den Haag overgekomen Aaron Meijers debuteren en gaf Danzell Gravenberch een kwartier speeltijd. Maar ook met de nieuwe krachten kon Sparta niks meer forceren, waardoor de puntenoogst na twee wedstrijden nog altijd nul is en het schrikbeeld van de rampstart weer een stukje reëler is geworden.

