AZ verliest opnieuw van goed RKC, wéér blunders Verhulst

AZ was via een soepel combinatiedoelpunt van Jesper Karlsson nog op voorsprong genomen, waarna RKC in de wedstrijd werd geholpen door een flater van Hobie Verhulst. Vlak voor tijd diende Bakkali AZ de genadeslag toe. Bovendien wacht AZ zaterdag de loodzware uitwedstrijd tegen PSV.

AZ heeft de afgelopen seizoen al diverse keren gewonnen in Eindhoven, maar verkeert niet in de beste vorm. De afgelopen vier competitieduels werd slechts eenmaal verloren en tweemaal verloren.

Jesper Karlsson viert de 0-1 voor AZ Ⓒ ANP

Karlsson

AZ kwam snel op voorsprong in het Mandemakers Stadion, op het veld waar het een seizoen geleden tijdens de verloren openingswedstrijd van het seizoen geen enkele keer had weten te scoren. Tijjani Reijnders gaf de bal in de loop mee van rechterspits Yukinari Sugawara, die Jesper Karlsson met één balcontact bediende: 0-1.

AZ had vervolgens de wedstrijd onder controle, maar werd naarmate de eerste helft vorderde slordiger. Sam Beukema gaf Yassin Oukili in de 26e minuut teveel ruimte en dat had Iliass Bel Hassani haarfijn in de gaten. Oukili, op maat bediend door de RKC-captain, faalde oog in oog met Verhulst.

Flater Verhulst

Nadat Sugawara had aangetoond dat koppen niet bepaald zijn specialiteit is, hij had de 0-2 voor het inknikken, deed AZ-doelman Verhulst opnieuw van zich spreken. Maar niet op de manier waarop hij gehoopt had. Bel Hassani, door Reijnders geen strobreed in de weg gelegd, had er niet veel fiducie in dat zijn schot van 22 meter gevaar zou opleveren, maar Verhulst liet de bal knullig door zijn handen glippen: 1-1.

De, voor AZ, pijnlijke tegengoal deed terugdenken aan de 1-2 van Feyenoorder Sebastian Szymanski in Alkmaar, waar ook een flater van Verhulst aan vooraf was gegaan. Uitgerekend na zijn blunder hield Verhulst zijn ploeg in Waalwijk met twee wereldsaves op de been. Beide keren was Julen Lobete dichtbij de verdiende 2-1 voorsprong.

Bel Hassani Ⓒ ProShots

Bel Hassani

RKC, het laatste kwartier al de beter voetballende ploeg, kwam ook na rust als beste uit de kleedkamer. Vooral Bel Hassani, drie jaar lang onder contract bij AZ, was met een panna door de benen van Milos Kerkez en een actie over de achterlijn die pas door Verhulst werd gestuit, een lust voor het oog.

AZ-trainer Jansen greep in de 52e minuut in en haalde verdediger Maxim Dekker en Riechedly Bazoer naar de kant voor Vangelis Pavlidis en Peer Koopmeiners. Bazoer is nog altijd niet in de goede doen. Vlak na de wissel kreeg Reijnders een dot van een kans op de 1-2 na een klungelige spelhervatting van RKC, maar schoot wild over.

Held van Waalwijk

De thuisclub bleef voetballen én aandringen, terwijl AZ loerde op de counter en via een stiftje van Pavlidis bijna scoorde, maar Etienne Vaessen was attent. Feit is dat AZ, net als PSV en Feyenoord eerder dit seizoen, heel veel moeite kende met het RKC van Joseph Oosting.

Die duels werden echter nipt verloren door de Waalwijkers, die ditmaal sterk overeind bleven. De ploeg van Oosting staat niet voor niets op een keurige negende plaats. In de slotfase kreeg RKC de beloning voor het sterke spel en werd Bakkali de held van Waalwijk, waarbij Verhulst bij de 3-1 opnieuw zwaar in de fout ging.

Herbeleef het duel via uitgebreide statistieken

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie