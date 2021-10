Excelsior - FC Eindhoven tijdelijk stilgelegd na wangedrag fans

„Scheidsrechter Martijn Vos stuurt beide teams naar binnen wegens spreekkoren, die met name achter het doel van Nigel Bertrams vandaan komen”, schreef FC Eindhoven op Twitter. Behalve de spreekkoren zou er ook met bier zijn gegooid. „Het duel is stilgelegd vanwege bekertjes op het veld”, aldus de thuisclub, die kort na het stilleggen geen idee had waarom dat gebeurde. „Het spel ligt nu even stil. Waarom is onduidelijk.”

Op het moment dat het duel werd gestaakt stond het 3-3. Na een kort oponthoud keerden beide elftallen terug op het veld. Uiteindelijk trok Eindhoven 3-4 aan het langste eind.

Vrijdag werd in de eerste divisie het duel tussen MVV en Roda JC definitief gestaakt. De mobiele eenheid moest ingrijpen en op last van de burgemeester van Maastricht staakte scheidsrechter Joey Kooij de wedstrijd uit de eerste divisie na 42 minuten. De KNVB veroordeelde het supportersgeweld bij de Limburgse derby.