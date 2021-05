Sport Kort: Solide start Joost Luiten in Denemarken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: solide start fitte Luiten in Made in Himmerland

15:35 uur Golfer Joost Luiten heeft een prima eerste ronde gespeeld in het Made in Himmerland in Denemarken, een toernooi van de Europese tour. De Nederlander, hersteld van darmklachten, noteerde 68 slagen, 3 onder par. Hij staat daarmee in de top 10, hoewel nog niet alle spelers de achttien holes hebben afgemaakt.

Luiten maakt in Denemarken na een afwezigheid van ruim drie weken zijn rentree. De 35-jarige Bleiswijker keerde in het eerste weekeinde van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij deelnam aan een toernooi. Een Spaanse arts wilde hem daar meteen opereren, maar Luiten koos voor een tweede diagnose in eigen land. Een ingreep bleek niet noodzakelijk.

„Mijn lichaam is de darmklachten zelf gaan oplossen, zoals de artsen in Nederland hadden aangegeven. Ik voel af en toe nog wel wat stijfheid, het trekt soms een beetje in mijn linkeronderbuik, maar de artsen verzekeren me dat het niets is om over in te zitten”, schreef hij op zijn website voorafgaand aan het toernooi.

Volleybal: Nederlandse vrouwen te sterk voor Rusland in Nations League

14:09 uur De Nederlandse volleybalsters hebben voor een verrassing gezorgd in de Nations League. De jonge ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg donderdag in Rimini het favoriete Rusland met 3-1. De setstanden waren 25-14 25-22 23-25 en 25-20.

Nederland was het toernooi dinsdag begonnen met een 3-0-zege op België, gevolgd door een nipte 3-2-nederlaag tegen Duitsland. De Russinnen, zesde op de wereldranglijst, hadden twee overwinningen op zak.

De volleybalsters spelen in vier weken tijd in totaal vijftien wedstrijden in de Italiaanse kustplaats, waar ze in een ’bubbel’ zitten vanwege de coronamaatregelen. Vaste krachten als Laura Dijkema, Maret Grothues, Yvon Beliën en Nicole Koolhaas slaan de Nations League over en sluiten pas later aan bij Oranje.

Vrijdag zijn in Rimini de mannen aan de beurt. Oranje begint met een wedstrijd tegen Rusland. De vrouwen vervolgen hun toernooi op maandag als Thailand de volgende tegenstander is.

Ook Giulio Ciccone niet meer van start in Giro

12.02 uur: De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone is donderdag niet meer van start gegaan in de achttiende etappe van de Ronde van Italië. Eerder was al bekend dat de Belg Remco Evenepoel en de Australiër Nick Schultz zich niet meer zouden melden in startplaats Rovereto. Beiden waren een dag eerder betrokken bij valpartijen.

Ciccone had, zo meldt zijn ploeg Trek-Segafredo, een slechte nacht achter de rug met koorts. De nummer 10 van het algemeen klassement, een ploeggenoot van Bauke Mollema, meldde zich nog wel op het startpodium maar na overleg met de teamarts besloot hij alsnog de Giro te verlaten. „Om zijn gezondheid te beschermen”, aldus Trek. Ciccone was maandag nog als vierde geëindigd in de zware Dolomietenrit naar Cortina d’Ampezzo, gewonnen door klassementsleider Egan Bernal.