Nuis pakt eerste Nederlandse sprinttitel en WK-ticket

De 30-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma verzekerde zich voor de eerste keer in zijn succesvolle carrière van de Nederlandse titel op de sprintvierkamp. Daarmee verdiende de tweevoudige olympisch kampioen tevens een startbewijs voor de WK sprint eind februari in Noorwegen.

Nuis profiteerde in Thialf dankbaar van een dramatische valpartij van rivaal Ronald Mulder eerder op zondag op de tweede 500 meter. De klassementsleider was op weg naar een uitstekende tijd, toen hij in de laatste binnenbocht hard onderuit ging. Daarmee waren zijn grote kansen op de titel en daarmee het derde en laatste WK-ticket verkeken.

Nuis moest op de afsluitende 1000 meter 0,26 seconden goedmaken op klassementsleider Lennart Velema. Dat lukte wel, maar niet met groot verschil: 1.08,63 tegen 1.08,99. Achter Velema pakte Gijs Esders brons in het eindklassement van de NK. Titelhouder Hein Otterspeer schakelde zichzelf op zaterdag uit met diskwalificatie op de 1000 meter.