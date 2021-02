Manchester City met een been in de kwartfinale na zege bij Gladbach

De uitwedstrijd van City werd vanwege de Duitse coronaregels in Boedapest gespeeld. Guardiola had zijn basis weer flink aangepast. Onder anderen Kevin De Bruyne zat verrassend op de bank bij City. Phil Foden nam in de aanval de plek in van Riyad Mahrez.

Manchester City toonde zich ook in die formatie vanaf de eerste minuten oppermachtig in Duitsland. Het was wachten op de goal en die viel binnen het halfuur. Joao Cancelo trok voor en het was Bernardo Silva die de dikverdiende 0-2 binnenkopte.

Na rust was Silva de aangever en ook dit keer beroerde hij de bal met het hoofd. Gabriel Jesus was op tijd ter plaatse om af te drukken voor de 0-2. De score had nog hoger kunnen zijn, maar dan had het vizier scherper afgesteld moeten zijn bij onder andere Ilkay Gündogan