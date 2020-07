Van Dijk in top vijf, pers kiest voor Henderson

De aanvoerder van landskampioen Liverpool kreeg ruim een kwart van de stemmen. Kevin De Bruyne (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Virgil van Dijk en Sadio Mané (beiden Liverpool) eindigden eveneens in de top 5.

De award voor de Speler van het Jaar van de FWA wordt sinds 1948 uitgereikt. De eerste winnaar was Sir Stanley Matthews. Frans Thijssen (Ipswich Town) was in 1981 de eerste Nederlander die de trofee in ontvangst mocht nemen. Daarna viel die eer ook aan Dennis Bergkamp (Arsenal, 1998) en Robin van Persie (Arsenal, 2012) te beurt.

Jordan Henderson beleeft een formidabel seizoen. Ⓒ ANP/HH

De dertigjarige Engelsman treedt met die onderscheiding in de voetsporen van Raheem Sterling van Manchester City. Eerder deze week kreeg Henderson ook al de Premier League-beker uitgereikt. Na dertig jaar droogte veroverde Liverpool dit seizoen eindelijk weer de titel.

De meest pestigieuze onderscheiding is FWA-verkiezing niet. Binnenkort wordt ook bekend wie PFA Speler van het Jaar wordt. Die onderscheiding komt tot stand door stemmen van de voetballers uit de Premier League. Vorig jaar werd Virgil van Dijk de gelukkig winnaar.

„Ik ben ongelooflijk dankbaar, maar deze titel is niet alleen voor mij”, reageerde Henderson. „Ik ben een heleboel mensen dank verschuldigd. Mijn teamgenoten verdienen dit net zoveel als ik dat doe.”