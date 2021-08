Ronald Koeman rouwt om vertrek Lionel Messi

„Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze club, Lionel. Ik heb genoten van het hele seizoen dat we samen hebben gewerkt. Ik ben onder de indruk van je arbeidsethos en je wil om te winnen. Het maakt je de beste speler ter wereld. Voor nu wens ik jou en je familie het beste.”

Het vertrek van Messi (34) is voor Koeman, die aan zijn tweede seizoen in Camp Nou is begonnen, een enorme tegenvaller. In zijn eerste jaar als trainer bij Barcelona had de trefzekere dribbelaar een moeizame start, maar naarmate het seizoen vorderde, kwam Messi steeds beter in vorm. Meer dan een triomf in het Spaanse bekertoernooi zat er echter niet in.