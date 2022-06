Ronde van Zwitserland verder ontsierd: Sagan niet meer van start na positieve coronatest

De koersdirecteur van de ronde zal onderhand opgelucht zijn dat het er na zondag op zit, want Sagan - die dinsdag nog de derde etappe won - is de zoveelste renner die de Ronde van Zwitserland voortijdig verlaat vanwege corona. „Ik heb geen symptomen en voel me goed, maar ik moet de race staken”, schrijft Sagan op Twitter.

Jumbo-Visma besloot donderdag al de gehele ploeg naar huis te sturen. Bij Team DSM testte onder anderen de Nederlander Cees Bol positief.

De Colombiaan Sergio Higuita van Bora-hansgrohe begint de afsluitende tijdrit, over 25 kilometer in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, als leider in het klassement.