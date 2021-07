Feyenoord verslaat Werder Bremen in oefenduel

Met de kersverse Feyenoord-aanwinst Alireza Jahanbakhsh op de tribunes werkte de ploeg van Arne Slot zijn laatste oefenduel af voordat het echte werk gaat beginnen. Donderdag volgt de voorronde van de Conference League tegen FC Drita. Tussen de dubbele ontmoeting met de Kosovaarse club wacht nog wel een extra oefenwedstrijd tegen PAOK.

Bekijk ook: Feyenoord maakt transfer Alireza Jahanbakhsh officieel

Al vroeg was het raak voor de Rotterdammers. Marcos Senesi gaf voor en Jens Toornstra was attent genoeg om half vallend de openingstreffer binnen te schieten. Bryan Linssen dacht na twintig minuten op schitterende wijze voor de 2-0 te tekenen, maar zijn poging met buitenkant rechts landde op de lat.

Enkele minuten later was het aan de andere kant wel raak via Josh Sargent na wegglijden van Leroy Fer. Maar Feyenoord had verder de beste kansen via onder meer diezelfde Fer, alleen zijn kopbal werd knap gekeerd.

Blessure Sinisterra

Na een uur spelen kwam de voorsprong er wel voor Feyenoord. Tyrell Malacia werd neergelegd en de nieuwe nummer tien van de Rotterdammers Orkun Köckü benutte het buitenkansje feilloos. De zege van Feyenoord kwam niet meer in gevaar. In de laatste minuut moest Justin Bijlow zich nog wel een keer strekken, maar de actie was al afgevlagd vanwege buitenspel. Minder goed nieuws was wel het uitvallen van Luis Sinisterra in de slotfase van het duel.

Eerder op de dag hadden de reserves van beide ploegen al tegen elkaar gespeeld. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Naoufal Bannis maakte de eerste twee treffers en zorgde voor een dubbele voorsprong. Nadat Werder Bremen de wedstrijd helemaal omdraaide, tekende Noah Naujoks tien minuten voor tijd voor de eindstand.

AZ verliest van Leipzig

AZ heeft voor het eerst deze oefencampagne een wedstrijd verloren. Het elftal van trainer Pascal Jansen ging zaterdag onderuit tegen RB Leipzig, de nummer 2 uit de Duitse competitie van vorig seizoen: 1-0.

Lazar Samardzic maakte in de 51e minuut het doelpunt. Thijs Oosting stond niet goed opgesteld en liet Samardzic daarna vrij inschieten. AZ, dat deze week Calvin Stengs kwijtraakte aan OGC Nice, wist die achterstand niet meer goed te maken. Jansen wisselde de tweede helft volop.

AZ won eerder van NEC (4-1) en TOP Oss (3-0) en speelde met 1-1 gelijk tegen zowel Anderlecht als Racing Genk.

RB Leipzig is over twee weken, ook in een oefenwedstrijd, de tegenstander van Ajax.