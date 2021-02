’Marc Overmars kan nu zeggen: geen salaris meer voor André Onana’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Het was een rampweek voor Ajax en uiteraard gaan Driessen en Verweij hier uitgebreid op in. Te beginnen met de schorsing van een jaar voor doelman André Onana, vanwege dopinggebruik.

„De verklaring dat hij per ongeluk een verkeerde pil heeft genomen, klinkt aannemelijk”, stelt Verweij. Driessen: „Het is wel onzin dat er altijd wordt gezegd dat voetballers geen voordeel bij dopinggebruik hebben. Ik durf mijn handen niet in het vuur te steken voor Onana.”

Hoe hard ook, het is de doelman zelf die in de fout is gegaan. Verweij: „Marc Overmars kan nu zeggen: ik betaal hem geen salaris meer. Hij kan deze situatie ook gebruiken door hem te steunen en een nieuw contract te laten tekenen.”

Dan spits Sébastien Haller, de recordaankoop die niet is ingeschreven voor de Europa League. Verweij analyseert hoe het er achter de schermen aan toe is gegaan. En Driessen stelt: „Het maakt duidelijk dat Overmars een rechterhand nodig heeft. Ajax is een beursgenoteerd bedrijf, en met iemand ernaast kunnen dit soort missers worden voorkomen.”

Het gaat in Kick-off ook over de relatie tussen Feyenoord en AZ. Die is, na de overstap van trainer Arne Slot naar de Rotterdamse club, dramatisch geworden. Slot zal sowieso niet Dirk Kuyt naast zich krijgen als assistent-trainer, want Kuyt en Feyenoord hebben afscheid van elkaar genomen.

Driessen: „Kuyt overschat zichzelf wel als hoofdtrainer. Hij wil bij een ambitieuze Eredivisie-club aan de slag, maar ik denk niet dat dat er nu inzit voor hem.”

Verder in Kick-off: wat kan PSV nog verwachten van Mario Götze, alles over de Nederlandse enclave bij Club Brugge, en gaat de talentvolle Leeds-verdediger Pascal Struijk voor België kiezen?