Zilveren Abdi Nageeye: geboren in Somalië, groot geworden in Oldebroek

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Nageeye zet een buitengewone prestatie neer. Ⓒ ANP/HH

SAPPORO - ,,Dit is ongelofelijk’’, riep de 32-jarige Nederlander uit nadat hij even na zijn Keniaanse vriend en leermeester Eliud Kipchoge als tweede over de streep was gekomen. Nageeye had een waar slagveld overleefd waarbij dertig lopers waren uitgevallen, waaronder zijn landgenoten Bart van Nunen en Khalid Choukoud. Lang geleden was al besloten de olympische marathon van het snikhete Tokio naar het doorgaans frisse Sapporo te ‘verhuizen’, maar veel verschil maakte het dit keer niet. In Sapporo was het zondagmorgen nagenoeg net zo warm en vochtig als in de Japanse hoofdstad.