Net geen epische comeback Vitesse bij Tottenham Hotspur

Loïs Openda kon zichzelf wel voor zijn kop slaan. Als speler van Vitesse krijg je niet snel de kans om in het schitterende Tottenham Hotspur Stadium te spelen tegen wereldsterren als Harry Kane en Heung-min Son. Maar ondanks zijn goede vorm van de afgelopen weken zat Openda bij de aftrap op de bank. De Belg was te laat gekomen bij de wedstrijdbespreking en trainer Thomas Letsch had hem voor straf op de bank gezet, waardoor Thomas Buitink heel verrassend voor het eerst dit seizoen aan de aftrap stond.

Waar twee weken geleden de toenmalige Spurs-trainer Nuno Espirito Santo nog een reserveteam had opgesteld tegen Vitesse, koos Antonio Conte bij zijn debuut voor de Londense club voor de grote namen. Vitesse-trainer Letsch kroop er niet voor in zijn schulp en koos voor een gedurfde tactiek, waarbij de Arnhemmers veel druk naar voren gaven en met ruimte in de rug durfden te spelen.

Tottenham Hotspur opent de score. Ⓒ Pro Shots

Dat leverde een op en neer gaande wedstrijd op. Al in de tweede minuut kreeg Spurs via Son een grote kans, maar Markus Schubert en Riechedly Bazoer wisten redding te brengen. Maar er waren ook meteen dreigende momenten aan de overzijde waar Nikolai Frederiksen en Maxi Wittek aardige schietkansen kregen. De Duitse linksback, die de afgelopen twee duels had gemist door een kniebandblessure, was fit genoeg om te starten in Londen en dat was goed nieuws voor Vitesse, want Wittek is het goudhaantje in het toernooi met al vier goals achter zijn naam.

Veel ruimte

Het gevolg van de gekozen tactiek was dat Vitesse ook behoorlijk wat ruimte weggaf en daar wist Spurs wel raad mee. Na een kwartier was het wel raak, toen Schubert nog redding wist te brengen op een inzet van Moura, maar Son scoorde uit de rebound. Via Moura en een eigen goal van Jacob Rasmussen stond het binnen het halfuur 3-0 en een recordnederlaag voor Vitesse in Europa dreigde.

Maar het team van Letsch rechtte de rug en knokte zich bewonderenswaardig terug in de wedstrijd. Een paar minuten na zijn ongelukkige eigen goal maakte Rasmussen er met een krachtige kopbal 3-1 van en na balverlies van Moura verkleinde Matus Bero met een bekeken schot de marge zelfs tot één (3-2).

Matus Bero heeft voor de 3-2 gezorgd. Ⓒ ANP/HH

En zo had Vitesse volop perspectief bij de start van de tweede helft. Met Openda, wiens straf er blijkbaar opzat, als invaller, gingen de Arnhemmers op jacht naar de gelijkmaker. De Belg dwong Spurs-doelman Hugo Lloris tot een knappe redding en na een klein uur kreeg Vitesse het voordeel van een numerieke meerderheid. Cristian Romero kreeg een tweede gele kaart voor een overtreding op Openda.

Enorme druk

Vitesse was na rust al de bovenliggende partij, maar had daarna Spurs volledig in de tang. Het doel van Lloris werd flink belegerd en onder meer Riechedly Bazoer dwong de Franse goalie tot een knappe redding. In de slotfase vervloog de numerieke meerderheid, toen Danilho Doekhi een tweede gele kaart en dus ook rood kreeg. En ook doelman Schubert kreeg nog rood, toen hij ver buiten de zestien de bal tegen zijn arm kreeg aangeschoten.

Gelijkmaker blijft uit

De verdiende gelijkmaker viel niet meer voor Vitesse, dat de tweede plek in de groep is kwijtgeraakt aan Spurs en flinke schade heeft opgelopen voor het volgende groepsduel met Stade Rennes (uit), maar met opgeheven hoofd terug kan keren naar Nederland gezien het weerwerk tegen de Premier League-club, die een selectie met een marktwaarde van 700 miljoen euro tot zijn beschikking heeft.