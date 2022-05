Bolide Mick Schumacher breekt in tweeën na megaklapper in Monaco

De Haas brak daarbij doormidden. Schumacher (23) stapte ongedeerd uit. Aangezien er veel schade was aan de omheining van het circuit die gerepareerd moest worden, besloot de wedstrijdleiding om de race stil te leggen.

De GP van Monaco begon vanwege de regen al ruim een uur later dan gepland. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen, heeft de leiding in handen. Carlos Sainz (Ferrari) ligt op de tweede plaats, Verstappen is derde. Hij kwam vlak voor zijn rivaal Charles Leclerc de baan op nadat hij de intermediate-banden had ingewisseld voor de slicks. Leclerc, die al eerder naar binnen was gegaan om van banden te wisselen, was boos omdat Ferrari hem naar zijn zin te vroeg naar binnen had gehaald.