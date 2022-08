FC Twente krijgt Fiorentina niet op de knieën en mist groepsfase Conference League

FC Twente heeft een rijke Europese geschiedenis met hoogtepunten als het bereiken van de UEFA Cup-finale ten koste van Juventus in 1975, de uitschakeling van Rangers in 1977, de Champions League-deelname in 2010 en de uitschakeling van Zenit Sint-Petersburg in 2011, maar de wedstrijd tegen Fiorentina zal voor FC Twente-supporters ook een mooi plekje in het collectieve geheugen krijgen. Niet vanwege het resultaat, maar wel op basis van het vertoonde spel en de beleving in het stadion.

De volle Grolsch Veste, waar voor de wedstrijd massaal met vlaggen werd gezwaaid en dreunende housebeats te horen waren, leefde van de eerste tot en met de laatste minuut intens mee met het elftal van trainer Ron Jans. Na een absentie van acht jaar op het Europese podium was de ambitie om voor het eerst in tien jaar door te stoten naar een Europese groepsfase heel groot bij FC Twente.

Voortgestuwd door de meeslepende sfeer in het stadion schoot FC Twente op volle kracht uit de startblokken en werden de Italianen flink onder druk gezet. Waar FC Twente vorige week in Florence in de eerste helft door Fiorentina van het kastje naar de muur werd getikt en zich na rust oprichtte, waren beide ploegen in Enschede van meet af aan gewaagd aan elkaar.

Twente vergeet trekker

Na hun goede invalbeurten in Florence begonnen Mees Hilgers en Vaclav Cerny in de Grolsch Veste ditmaal in de basis. Cerny heeft een lange weg afgelegd nadat hij in januari 2021 voor de tweede maal een kruisband scheurde. De Tsjech toont nu bij vlagen weer de dreiging op basis waarvan FC Twente besloot hem voor 1 miljoen euro definitief over te nemen van FC Utrecht gedurende zijn revalidatie.

De eerste grote kans namens FC Twente was voor Michel Vlap, die zag hoe nota bene Artur Cabral, de spits van Fiorentina de bal van de doellijn haalde, terwijl Ricky van Wolfswinkel net een voetje tekort kwam voor de rebound. FC Twente liet prima veldspel zien, maar het ontbrak aan doortastendheid bij de eindpass en afronding. De voorzet kwam vaak net niet aan en als er kansen waren, dan vergat FC Twente de trekker over te halen.

Halverwege de eerste helft werd de Grolsch Veste opgeschrikt door een vuurwerkbom, die vanuit het Fiorentina-vak midden tussen Twente-supporters werd gegooid. De ongelofelijke klap deed het hele stadion opschrikken. De thuissupporters reageerden met een oorverdovend fluitconcert op de krankzinnige actie en de speaker sprak de Fiorentina-fans in het Italiaans vermanend toe.

In de 55e minuut ontsnapte FC Twente toen de snelle Jonathan Ikone er vandoor ging en de uitkomende Lars Unnerstall te laat was, maar de bal door Ikone tegen het hoofd kreeg geschoten. De Duitser kon opgelucht ademhalen en moest zijn knotje weer in model brengen. De tegen zijn hoofd aangeschoten bal was een gelukje voor de doelman, die weer geweldig stond te keepen en bij aardig wat hachelijke situaties het hoofd koel hield. Zijn beste redding was op een inzet van Ricardo Sottil, die vorige week onhoudbaar was en nu opnieuw voor de nodige dreiging zorgde.

Lars Unnerstall keepte een geweldige wedstrijd. Ⓒ PROSHOTS

Geweldig keepende Unnerstall

Jans bracht met Christos Tzolis en Daan Rots twee verse vleugelspelers in om de jacht op een doelpunt van nieuwe ammunitie te voorzien. De Griekse huurling van Norwich City was direct gevaarlijk met een schot. De grootste kans was echter voor Ikone, die echter oog in oog met de werkelijk geweldig keepende Unnerstall zijn meerdere moest erkennen in de Duitse doelman.

In de slotfase staken de frustraties over het tijdrekken en traineren van Fiorentina steeds meer de kop op bij FC Twente. Toen er opnieuw vuurwerk vanuit het Fiorentina-vak in een Twente-vak werd gegooid werd het heel emotioneel op de tribune en op het veld. Een groep boze thuissupporters belaagde het uitvak, terwijl trainer Ron Jans heel emotioneel verhaal ging halen bij de bank van Fiorentina. Met een slotoffensief probeerde FC Twente nog een verlenging uit het vuur te slepen, maar Fiorentina was het dichtst bij een goal toen Rolando Mandragora met een omhaal de paal raakte.

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd leek de bal eindelijk goed te vallen, maar de kopbal van Joshua Brenet werd gekeerd door doelman Pietro Terracciano. Daardoor bracht de ploeg uit Florence de gewenste 0-0 over de meet, waardoor het Europese avontuur van de tukkers beperkt is gebleven tot vier voorrondewedstrijden.