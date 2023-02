Premium Het beste van De Telegraaf

Campos, Bogarde en Howe steken loftrompet over verdediger Newcastle United Sven Botman hit in Premier League: ’Ouders kunnen trots zijn’

Door Mike Verweij en Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Sven Botman. Ⓒ Getty Images

De toenmalige beleidsbepalers van Ajax zullen zich nog weleens achter de oren krabben. Zij beoordeelden Sven Botman (23) in de zomer van 2020 als ’niet goed genoeg’. De rest is bekend. De verdediger werd landskampioen met Lille OSC, dwong een droomtransfer naar Newcastle United af en zijn selectie voor Oranje lijkt een kwestie van tijd. Zondag krijgt de man van 37 miljoen in de finale van de League Cup tegen Manchester United – na de Franse landstitel en Super Cup – een kans op zijn derde hoofdprijs.