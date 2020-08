Blatter woest op FIFA na staken onderzoek Infantino

De FIFA had woensdag aangekondigd dat er geen verdere sancties zouden volgen tegen de voorzitter wegens mogelijke ethische schendingen, omdat er geen overtredingen hebben plaatsgevonden

„Niets verrast me meer”, zei Blatter die door de ethische commissie in 2015 gedwongen werd om op te stappen. „De controlerende organen van de FIFA zijn niet langer onafhankelijk onder Infantino.”

De ethische commissie was enkele vooronderzoeken gestart waaronder een naar een privévlucht van Suriname naar Genève in Zwitserland en naar geheime ontmoetingen van Infantino met de Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber. De rol van Infantino wordt wel nog altijd onderzocht in een Zwitserse strafzaak. De FIFA-voorzitter wordt ervan verdacht dat hij Lauber ertoe heeft aangezet misbruik van zijn functie te maken.