Benoot zwaar gehavend na aanrijding op training

Over de exacte toestand van Benoot is nog niet alles bekend. Duidelijk is wel dat hij in een Italiaans ziekenhuis ligt en buiten levensgevaar is. Het seizoen van de renner is na de zware crash direct voorbij.

Benoot fungeerde tijdens de afgelopen Tour de France als knecht van de uiteindelijke winnaar Jonas Vingegaard. Eerder dit seizoen finishte hij als tweede in Dwars door Vlaanderen, achter winnaar Mathieu van der Poel.

Bekijk ook: Marianne Vos gediskwalificeerd na verboden positie op fiets