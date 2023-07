Mohoric overmand door emoties na ritzege: ’Gevoel dat je hem verraadt’

„Het is zwaar om profrenner te zijn. Je lijdt erg veel tijdens de voorbereiding en je vraagt ontzettend veel van je eigen leven én dat van je familie. Je doet er alles aan om klaar aan de start van de Tour te verschijnen. Na een paar dagen merk je dat iedereen hier ongelooflijk sterk is, waardoor het soms moeilijk is om iemands wiel te kunnen houden.”

Dat besefte de Sloveen woensdag al tijdens de koninginnenrit. „Op de klim naar de Col de la Loze heb ik me volledig leeg gereden. Toen Kasper (Asgreen, red.) vandaag aanging, had ik ook al moeite om zijn wiel te houden want hij was net als donderdag ongelooflijk sterk en toen won hij nog. Ik voelde me alsof ik hier niet thuishoorde, maar ik volgde hem en deed mijn best. Niet alleen voor mezelf maar ook voor Gino (Mäder, red.) en het team”, zo bracht de emotionele Mohoric zijn eerder dit jaar overleden ploeggenoot nog in herinnering.

„Op het einde heb je dan het gevoel dat je Kasper verraadt, omdat je hem klopt. Maar iedereen wil winnen, zo is profwielrennen. Er gaan momenteel zo veel dingen door mij heen. Ik win niet zo vaak, omdat ik niet zo sterk als de rest ben. Maar ik kan me gefocust houden op de cruciale momenten. We zijn als team door emotioneel zware tijden gegaan. Ik ben superblij en trots nu”, besloot Mohoric.

Groenewegen kan niet mee

Dylan Groenewegen zat in de grote groep die kon rijden voor de ritzege, maar bij de beslissende aanval kon de Amsterdammer van Jayco AlUla net niet volgen en eindigde hij als veertiende. „De benen voelen goed, ik hoop dat we dat in Parijs kunnen laten zien.”

Groenewegen zat goed mee in de grote groep van 36 renners die na de tussensprint wegbleef van het peloton. „Na die tussensprint voelde ik wel aan dat Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen wilden doorrijden. We zaten met drie man mee. Met die grote groep weet je dat het daarna springen gaat worden”, verwachtte hij de aanvallen. „Er rijden op die klim drie man weg en die bleven ook vooruit. Zij waren de sterksten”, zei hij.

