Titelkansen Matthijs de Ligt met Juventus slinken na gelijkspel

Een eerste helft van de Oude Dame - waarbij trainer Andrea Pirlo besloot om in een 3-5-2-variant te starten - waarbij er weinig te genieten viel, want het spel en de kansen vielen erg tegen voor de Bianconeri.

Enkele minuten na rust was het echter direct raakt voor Juventus. Federico Chiesa vond Ronaldo en die maakte er de openingstreffer en zijn 19e van het seizoen: 0-1. Hij kan voor het twaalfde jaar op rij tenminste twintig competitietreffers in een seizoen maken. De laatste keer dat de Portugese vedette daarin niet slaagde, was in het seizoen 2008-2009. Toen bleef hij bij Manchester United steken op achttien goals in de Premier League.

Niet dat het van het team van Pirlo er beter van werd, want het spel was wederom niet best. Dat bleek ook, want Antonin Barak maakte de 1-1 in de 78e minuut. In de slotfase kwamen de zwart-witten niet meer langs Hellas Verona en bleef het teleurstellend steken op een gelijkspel.

Juventus heeft nu 7 punten minder dan Inter en 3 punten minder dan AC Milan. Inter speelt zondag thuis tegen Genoa en AC Milan gaat op bezoek bij AS Roma.