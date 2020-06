Everton en Liverpool: fans, blijf thuis

In zijn voorbeschouwing zegt de Italiaan dat zijn hele leven in het teken van voetbal heeft gestaan. „Maar nu is solidariteit belangrijker. Samen moeten we het coronavirus overwinnen. Het belang van de gezondheid is zo veel groter dan dat van een wedstrijd. Dat neemt niet weg dat we heel blij zijn dat we weer gaan beginnen. Maar laten we voorzichtig blijven. Alleen dan kunnen we straks terug naar ons normale leven, met voetbalduels waarbij de fans op de tribune zitten.”

Liverpool roept de supporters via sociale media op het verstand te laten zegevieren, blijf veilig, steun ons vanuit huis (Stay Safe, Support us at Home).

Liverpool heeft nog twee overwinningen nodig om voor de eerste keer sinds 1990 kampioen van Engeland te worden. De voorsprong van de formatie van onder meer Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum is 22 punten op ’achtervolger’ Manchester City.