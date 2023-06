FC Twente neemt jonge verdediger Regeer over van Ajax

„Ik ben ontzettend blij en trots met deze mooie stap in mijn carrière”, vertelt Youri Regeer. „Ik hoop mij verder te ontwikkelen binnen deze prachtige club. Ik kan niet wachten om te beginnen aan het nieuwe seizoen en veel stappen te maken op persoonlijk vlak en samen met het team.”

„We zijn blij dat we Youri voor lange tijd aan FC Twente hebben kunnen binden”, aldus technisch directeur Jan Streuer. „Youri is een groot talent en een vrij complete en multifunctionele speler.” Regeer maakte in 2020 als zestienjarige speler zijn debuut voor Jong Ajax in de Eerste Divisie. „Youri speelt al enkele jaren op een goed niveau en is eraan toe om een nieuwe stap te maken. Die kan hij bij FC Twente zetten, we hebben veel vertrouwen in hem”, aldus Streuer.