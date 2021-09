Premium Het beste van De Telegraaf

Vraagtekens rond toekomst blijven Koeman achtervolgen; hoop op terugkeer aanvallers: ’Over drie of vier weken ander Barça’ Babyboom bij FC Barcelona: ’Geduld en blijven verbeteren’

Door Robin Jongmans

Ronald Koeman baalt zichtbaar. Ⓒ HH/ANP

BARCELONA - De onmacht van FC Barcelona in het eigen Camp Nou tegen Bayern München, is men in Catalonië en heel Spanje niet gewend. Het zorgt voor zoveel pijn in de voetbalharten, dat er voor redeneren vaak geen plaats lijkt. Trainer Ronald Koeman vecht tegen windmolens, nu hij noodgedwongen voor een babyboom zorgt bij zijn droomclub.