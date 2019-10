Jos Verstappen: ’Dat had Max nu beter niet kunnen doen’

„Het leuke aan Max is dat hij het hart op de tong heeft en altijd recht voor zijn raap is”, zei Verstappen senior maandagavond bij Ziggo Sport. „Maar nu had hij eigenlijk even niks moeten zeggen.” Verstappen junior kreeg van de stewards een grid straf van drie plaatsen nadat hij had gezegd niet geremd te hebben toen er met de gele vlag werd gezwaaid. Verstappen startte de GP als vierde en finishte (vooral door een lekke band) als zesde.

Waarschuwen

„Max zei dat hij de gele vlag niet had gezien. Normaal krijgen de coureurs bij een crash of iets dergelijks van het team wel door wat ze wel of niet moeten doen, maar er werd volgens Max ook niks gezegd”, aldus Jos. „Dus ja, wat doe je dan als je in je snelste ronde zit?” Verstappen senior zei dat hij zijn zoon tussen de kwalificatie en de persconferentie ook niet meer had gesproken om hem eventueel te waarschuwen dat hij op zijn woorden zou letten. „Een goede leerschool voor Max zo dus.”

Jos Verstappen reageerde ook nog op de teksten van Lewis Hamilton tijdens de persconferentie na afloop van de race op zondag. Verstappen en Hamilton waren in de eerste bocht - zonder veel schade - met elkaar in aanraking gekomen en dat kwam volgens de WK-leider door de Nederlander. „Iedere coureur is anders. Sommigen zijn heel slim, sommigen agressief en anderen een beetje dom”, stelde de aanstaand wereldkampioen.

Magneet

„Ik geef sommige coureurs ook meer ruimte, bij anderen hoeft dat helemaal niet. En bij Max? Ik geef hem vaak extra ruimte. Want bij hem is de kans groot dat je elkaar raakt. Ik denk niet dat hij het met opzet doet, maar hij heeft een soort magneet voor dit soort situaties. Hij trekt het aan. Ik laat altijd veel ruimte vrij bij Max. Dat is gewoon het slimste om te doen.”

Verstappen senior counterde de woorden van Hamilton met: ,,Ik denk dat Lewis zich bedreigd voelt door Max. Hij zit bij hen (naast Hamilton ook verwijzend naar Sebastian Vettel en Valtteri Bottas, red.) in het hoofd, dat merk je aan alles. Laten we volgend jaar maar een snelle auto krijgen en dan zullen we wel eens zien”, sloot Jos Verstappen af.