WK wielrennen: Anna van der Breggen snelt naar goud in tijdrit

Titelverdedigster Chloé Dygert, die hard op weg was naar prolongatie van haar titel, knalde na vijftien kilometer over de vangrails. De Amerikaanse kon niet verder. Het is nog niet bekend hoe het met haar is.

Ellen van Dijk, de vervangster van de geblesseerde Annemiek van Vleuten, pakte in het Italiaanse Imola brons. De Zwitserse Marlen Reusser was goed voor het zilver.

Van der Breggen rijdt normaal voor de ploeg Boels-Dolmans. Volgend jaar gaat ze na de Olympische Spelen van Tokio haar loopbaan beëindigen. De 30-jarige Nederlandse wielrenster geldt zaterdag als een van de favorieten voor de wegrace op een zwaar parcours. Eerder werd ze twee jaar geleden in Innsbruck al wereldkampioene op de weg. Ook toen deed ze dat op een lastig parcours met veel hoogtemeters.

De WK zouden eigenlijk in Zwitserland worden gehouden, maar is als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar Italië. Alleen de elitemannen en -vrouwen komen daar de komende dagen in actie.