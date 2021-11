Wesley Sneijder staakt cursus bij KNVB: ’Lachwekkend, maar wel de realiteit’

„Ik moet dingen leren die niet echt bij mij passen”, aldus Sneijder, die woensdagavond als analist aanschoof bij RTL7 voor het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Ajax.

,,De KNVB moet meer maatwerk leveren. Wat zijn de kwaliteiten van iemand? Bij mij kwam naar boven dat ik meer een manager ben dan een veldtrainer. Daar kwamen we niet uit.”

’Lachwekkend’

Sneijder - die speelde bij grote clubs als Ajax, Real Madrid en Internazionale - geeft een voorbeeld. Zo werd hem verweten dat hij een pass- en trapoefening niet goed uitvoerde. „Ja, dat is lachwekkend, maar wel de realiteit. Ik heb ik weet niet hoeveel jaar op het hoogste niveau gespeeld en talloze toptrainers meegemaakt, maar nog nooit een oefening met een rollende bal gezien. Dat zie ik nu wel en dat vind ik onzin.”

Sneijder is zich ervan bewust dat hij nog flinke stappen moet zetten om een team te kunnen leiden. ,,Ik weet dat ik nu nog geen trainer ben, maar dat wil ik wel worden. Alleen wel op een manier die bij mij past. Ik wil, met alle respect, geen amateurtrainer worden. Ik wil hogerop. Daarbij wil ik maatwerk.”

Dirk Kuyt, ook aanwezig in de televisiestudio, viel zijn oud-teamgenoot bij. ,,Ik herken wel wat Wesley zegt. Sommige cursisten werken zich op vanaf nul, wij hebben veel ervaring als profvoetballer, maar beginnen de opleiding zonder vlieguren als trainer. Dan moet je voor je gevoel achteraan aansluiten.”

Halsstarrige houding van de KNVB

Kuyt geeft een voorbeeld van de halsstarrige houding van de KNVB. ,,Ik had met Feyenoord Onder-19 een vervelende situatie. Door rellen werd de kampioenwedstrijd tegen Ajax gestaakt en verplaatst. Op donderdag vindt altijd de laatste belangrijke tactische training plaats, maar ik moest nu ook naar de KNVB. Toen moest ik kiezen, want de KNVB eist honderd procent aanwezigheid. Maar als je het hele jaar alles van je spelers vraagt, dan kan je niet weggaan. Ik heb toen de training bij Feyenoord verschoven en een paar uur van de cursus gemist. Daarvoor moest ik op het matje komen bij Art Langeler en Nico-Jan Hoogma en kreeg ik uiteindelijk een vervangende opdracht. Ik moet zeggen dat ik daar uiteindelijk wel veel aan had.”

Grote Nederlandse trainers

Kuyt denkt een oplossing voor het probleem te hebben. Hij wijst op ervaren trainers als Louis van Gaal, Bert van Marwijk, Guus Hiddink en Dick Advocaat. ,,Zij hebben wel eens gezegd dat spelers als wij door hen begeleid zouden moeten worden. Dat zou ook goed zijn voor Wesley, maar op een of andere manier hebben zij niet de connectie met KNVB.”

KNVB

Presentator Humberto Tan las in de studio een reactie voor van de KNVB op de situatie rond Sneijder. ,,Wesley is onze recordinternational en we helpen hem graag verder. We hebben hem een alternatieve planning en individuele begeleiding aangeboden, om op die manier aansluiting met de groep te houden. Hij heeft echt een ander pad gekozen. Onze deur blijft openstaan.”