Dick Schreuder en Joseph Oosting hebben lange weg door trainersland afgelegd Laatbloeiers kunnen elkaar niet verrassen

Door Jeroen Kapteijns

RKC-trainer Joseph Oosting en PEC Zwolle-coach Dick Schreuder (r.) kennen elkaar goed.

ZWOLLE - De clash tussen de voormalige Thomas Letsch-assistenten Dick Schreuder en Joseph Oosting eindigde in 0-0 en dat was niet zo verwonderlijk, want elkaar verrassen zat er niet in voor de trainers van PEC Zwolle en RKC Waalwijk. „We hebben vorig jaar de trainerscursus samen gedaan en zaten in één groepje”, aldus Schreuder. „Ik heb toen mijn voetbalopvattingen uitgelegd en hij die van hem. Ik spreek Joseph ook heel veel, alleen de afgelopen week even niet.”