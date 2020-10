Robin Frijns: ’Kampioensdruk? Dat is bullshit’

Robin Frijns heeft dit seizoen al drie races gewonnen. Zijn achterstand op teamgenoot en DTM-leider Nico Müller is met nog vier races te gaan zestien punten. „Ik hoop dat ik na dit weekeinde vóór Nico in het kampioenschap sta.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Het Duitse toerwagenkampioenschap DTM houdt na dit seizoen op te bestaan in de huidige vorm, maar Robin Frijns is nog altijd in de race om de eerste Nederlandse kampioen te worden in de raceklasse. De Audi-coureur aast dit weekeinde op het Belgische Zolder op eerherstel.