Australian Open-deelnemers in ander hotel

Basketbal: Doncic en Antetokounmpo blinken uit in NBA

07.48 uur: Luka Doncic en Giannis Antetokounmpo hebben in de NBA van zich laten horen. De 21-jarige Sloveen Doncic leidde Dallas Mavericks met een zogeheten triple-double (33 punten, zestien rebounds en elf assists) naar een zege op Houston Rockets: 113-100. De Griek Antetokounmpo, de meest waardevolle speler van de afgelopen twee seizoenen, bezorgde Milwaukee Bucks met 43 punten de overwinning op Detroit Pistons: 125-115.

De Mavericks vierden hun derde overwinning in deze competitie, de Bucks hun vierde. Philadelphia 76ers is vooralsnog de best presterende ploeg met zes overwinningen tegenover pas één nederlaag. De ’Sixers’ versloegen ook Charlotte Hornets, met 118-101. Orlando Magic boekte tegen Cleveland Cavaliers de vijfde zege van het jaar: 103-83. Boston Celtics bezorgde Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, mede dankzij 40 punten van Jayson Tatum de vijfde nederlaag van het nog prille seizoen: 126-114.

Golden State Warriors was met 137-106 te sterk voor Sacramento Kings, Stephen Curry tekende voor 30 punten. Een dag eerder tegen Portland Trail Blazers (137-122) had hij maar liefst 62 punten bij elkaar geschoten.

Tennis: Australian Open-deelnemers naar ander hotel

07.20 uur: De organisatie van de Australian Open heeft een ander hotel gevonden waar de spelers in de aanloop naar het grandslamtoernooi de verplichte twee weken quarantaine kunnen doorbrengen. De deelnemers zouden in eerste instantie onder meer in het luxe hotel The Westin verblijven. Eigenaren van appartementen in dat hotel waren daar echter niet blij mee, mede uit angst voor hun gezondheid, en dreigden naar de rechter te stappen.

„Niemand heeft ons verteld dat dit een mandaat is van een overheidsinstantie om een gedeeltelijk woonhotel in een quarantainehotel te veranderen”, zei advocaat Graeme Efron. De organisatie van de Australian Open meldde een dag later dat er een vervangend hotel is gevonden. „De gezondheid en veiligheid van iedereen heeft onze topprioriteit.”

De honderden deelnemers aan het toernooi komen naar verwachting halverwege januari aan in Melbourne en gaan dan samen met hun begeleiders eerst twee weken in quarantaine in verschillende hotels in Melbourne. Het is een maatregel van de organisatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan gewoonlijk.