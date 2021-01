Wielrenster Sicot 2 jaar geschorst wegens doping ’onder druk’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Sicot 2 jaar geschorst wegens doping ’onder druk’

23.02 uur: De Franse wielrenster Marion Sicot is voor twee jaar geschorst vanwege het gebruik van epo in juni 2019. Nadat ze positief was bevonden op het verboden middel bij het Franse kampioenschap was Sicot al voorlopig geschorst. Anderhalf jaar later werd de straf definitief waardoor ze tot juli van dit jaar niet aan wedstrijden mag deelnemen. In de strafmaat werd rekening gehouden met het dubieuze gedrag van haar ploegleider, de Belg Marc Bracke.

De 28-jarige wielrenster van het Belgische Doltcini - Van Eyck Sport hield lang haar onschuld vol tot ze in maart in een tv-programma toegaf het middel te hebben gebruikt om het vertrouwen van haar ploegleider terug te winnen. Er speelde echter meer, zo bleek. Sicot klaagde Bracke aan wegens seksuele intimidatie. Ze zegt jarenlang door hem te zijn gedwongen foto’s in ondergoed op te sturen. Die wilde dat onder het voorwendsel het gewicht en de fysieke vorm van Sicot te kunnen volgen.

Het Franse antidopingbureau hield rekening met de druk waaronder Sicot moest presteren. „Marion Sicot zocht naar een manier om via een beter sportief niveau te ontkomen aan de intimidatie van haar ploegleider. Het is in deze zeer specifieke omstandigheden dat ze doping nam”, concludeerde het AFLD. De internationale wielrenunie UCI is inmiddels ook een disciplinair onderzoek gestart naar de manager na getuigenissen van twee wielrensters.

Tennis: Vrouwentennisbond WTA heeft kalender tot juli rond

19.44 uur: Proftennissters weten waar ze de komende maanden aan toe zijn. Vrouwentennisbond WTA maakte dinsdag de kalender bekend voor het komende halfjaar. Tenzij het coronavirus het doorgaan verhindert staan er tot juli 29 toernooien gepland, de meeste daarvan vinden op het gebruikelijke tijdstip plaats. Slechts het gemengde toernooi van Indian Wells, normaal in maart, is al verschoven naar later dit jaar.

De reeks begint woensdag in Abu Dhabi en loopt tot Wimbledon (28 juni - 11 juli). Tussendoor staat ook Roland Garros, dat moet beginnen op 23 mei, op de agenda. De vier eerste WTA 1000-toernooien vinden plaats in Dubai (8 maart), Miami (22 maart), Madrid (26 april) en Rome (10 mei).

Na het seizoen op hardcourt (tot 4 april) volgen de graveltoernooien van Charleston en Bogota (5 april), Anning (12 april), Stuttgart en Istanbul (19 april), en Madrid. Na Rome komen Straatsburg en Rabat (17 mei). Het grasseizoen start net na Roland Garros met de toernooien in Nottingham en Rosmalen (7 juni). Vervolgens is het de beurt aan Berlijn en Birmingham (14 juni), en Eastbourne en Bad Homburg (21 juni).

De WTA zal op een later moment het vervolg van de kalender voor 2021 bekendmaken.

Voetbal: Van den Brom moet toch rekening houden met Vanaken

19.43 uur: De Belgische middenvelder Hans Vanaken van Club Brugge kan op 24 januari toch aantreden tegen Racing Genk, de club van coach John van den Brom. De beroepscommissie van de Belgische voetbalbond heeft zijn schorsing voor vier duels omgezet in een uitsluiting voor drie wedstrijden en één voorwaardelijk. Hij mist nu de competitiewedstrijden tegen STVV (10 januari), Beerschot (17 januari) en Oostende (20 januari).

De tweevoudig winnaar van de Belgische Gouden Schoen, voor de beste speler van het jaar in de Belgische competitie, kreeg eind vorig jaar rood in het gewonnen duel met Eupen (3-0). De 28-jarige Vanaken werd tien minuten voor tijd weggestuurd na een grove overtreding. Bij het verlaten van het veld zei hij dat de leidsmannen „allemaal kutrefs” en „onnozelaars” zijn.

Vanaken kreeg in eerste instantie twee duels schorsing voor de overtreding en twee duels schorsing voor zijn beledigende uitlatingen richting de arbitrage. De beroepscommissie besloot zijn straf iets te verzachten.

Voetbal: Ook Cuadrado valt weg bij Juventus na positieve test

17:30 uur Trainer Andrea Pirlo van Juventus kan woensdag in de topper tegen AC Milan evenmin beschikken over Juan Cuadrado. De Colombiaanse middenvelder is eveneens besmet geraakt met het coronavirus. Een dag eerder viel ook de Braziliaanse verdediger Alex Sandro weg uit de selectie van de landskampioen vanwege een positieve test. Beiden verblijven nu in zelfisolatie.

Cuadrado (32) is een vaste waarde op de rechterflank in het elftal van Pirlo. Dit seizoen kwam hij al tot achttien wedstrijden waarin hij liefst negen assists gaf.

Pirlo rekent in San Siro wel weer op de verdedigers Giorgio Chiellini en Merih Demiral en de middenvelders Arthur en Adrien Rabiot, die allemaal weer hersteld zijn van blessures. Voor Álvaro Morata komt het duel met Milaan te vroeg. De Spaanse aanvaller herstelt nog van een blessure.

Juventus staat vijfde op de ranglijst, met 10 punten minder en een wedstrijd minder gespeeld dan AC Milan.

Veldrijden: KNWU hoopt deze winter alsnog op NK’s

12.22 uur: De KNWU hoopt deze winter alsnog nationale kampioenschappen veldrijden te kunnen organiseren. De NK’s voor de elite en beloften zouden komende zondag in Zaltbommel worden gehouden, maar vorige maand besloot de bond die al te schrappen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Ook de NK’s voor de overige categorieën, op 23 en 24 januari in Hoogeveen, gaan nu niet door.

De KNWU wacht de persconferentie van volgende week dinsdag af. Het kabinet maakt dan bekend hoe lang de huidige lockdown nog duurt en wat er met de coronamaatregelen gaat gebeuren. De wielerbond hoopt daarna perspectief te hebben voor de weken erna.

„Met de organisatoren wil de KNWU zoeken naar haalbare mogelijkheden om deze winter nog rood-wit-blauwe veldrittruien te verdelen”, meldt de bond. In België vindt komende zondag wel een nationaal kampioenschap voor de elite plaats.

Tennis: Australische succescoach van Boris Becker overleden

10.23 uur: De Australische rainer Bob Brett is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker, meldde persbureau AFP.

Brett vierde zijn grootste successen tussen 1987 en 1991 met de Duitser Boris Becker. Met als hoogtepunt 1989, toen ’Boem Boem Boris’ Wimbledon en de US Open won. Brett begeleidde Becker naar achttien toernooizeges en in 1991 naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

Brett coachte ook onder anderen grandslamwinnaars als de Zuid-Afrikaan Johan Kriek en de Kroaten Goran Ivanisevic en Marin Cilic. Hij bracht ook Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams, de fijne kneepjes bij. „Ik ben buitengewoon bedroefd door het overlijden van Bob Brett, met wie ik zes jaar heb gewerkt en die me in mijn vroege jaren als coach zoveel heeft geleerd. Een van de beste coaches die ik heb ontmoet. Rust zacht”, meldde Mouratoglou.

Golf: Luiten kiest nieuwe caddie en oude coach

09.55 uur: Joost Luiten heeft in de Engelsman Jason Hempleman zijn nieuwe caddie gevonden voor het komende jaar op de Europese Tour. Hij vervangt Maarten Bosch, die Luiten de afgelopen anderhalf jaar vergezelde op de golfbanen.

Hempleman is al 25 jaar actief op de tour en droeg de tas voor onder anderen David Howell, Richard Stern, Colin Montgomerie, Mikko Ilonen en Francesco Molinari. „Jason heeft in Ryder Cups gecaddied, toernooien gewonnen met verscheidene spelers en heeft dus een schat aan ervaring. Je moet altijd afwachten of het klikt tussen speler en caddie, maar ik ken Jason al lang en heb een heel goed gevoel bij deze samenwerking”, schrijft Luiten op zijn website.

Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, heeft ook besloten weer samen te werken met Rob Mouwen, die tussen 2011 en 2015 al zijn zogeheten puttcoach was. „In die periode heb ik mijn beste golf gespeeld en mijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst behaald. Mijn putten was in 2020 zeker niet slecht, maar het kan altijd beter en ik wil meer structuur in de trainingen”, aldus Luiten, die op 21 januari afslaat in het Abu Dhabi Championship.

Basketbal: Doncic en Antetokounmpo blinken uit in NBA

07.48 uur: Luka Doncic en Giannis Antetokounmpo hebben in de NBA van zich laten horen. De 21-jarige Sloveen Doncic leidde Dallas Mavericks met een zogeheten triple-double (33 punten, zestien rebounds en elf assists) naar een zege op Houston Rockets: 113-100. De Griek Antetokounmpo, de meest waardevolle speler van de afgelopen twee seizoenen, bezorgde Milwaukee Bucks met 43 punten de overwinning op Detroit Pistons: 125-115.

De Mavericks vierden hun derde overwinning in deze competitie, de Bucks hun vierde. Philadelphia 76ers is vooralsnog de best presterende ploeg met zes overwinningen tegenover pas één nederlaag. De ’Sixers’ versloegen ook Charlotte Hornets, met 118-101. Orlando Magic boekte tegen Cleveland Cavaliers de vijfde zege van het jaar: 103-83. Boston Celtics bezorgde Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, mede dankzij 40 punten van Jayson Tatum de vijfde nederlaag van het nog prille seizoen: 126-114.

Golden State Warriors was met 137-106 te sterk voor Sacramento Kings, Stephen Curry tekende voor 30 punten. Een dag eerder tegen Portland Trail Blazers (137-122) had hij maar liefst 62 punten bij elkaar geschoten.

Tennis: Australian Open-deelnemers naar ander hotel

07.20 uur: De organisatie van de Australian Open heeft een ander hotel gevonden waar de spelers in de aanloop naar het grandslamtoernooi de verplichte twee weken quarantaine kunnen doorbrengen. De deelnemers zouden in eerste instantie onder meer in het luxe hotel The Westin verblijven. Eigenaren van appartementen in dat hotel waren daar echter niet blij mee, mede uit angst voor hun gezondheid, en dreigden naar de rechter te stappen.

„Niemand heeft ons verteld dat dit een mandaat is van een overheidsinstantie om een gedeeltelijk woonhotel in een quarantainehotel te veranderen”, zei advocaat Graeme Efron. De organisatie van de Australian Open meldde een dag later dat er een vervangend hotel is gevonden. „De gezondheid en veiligheid van iedereen heeft onze topprioriteit.”

De honderden deelnemers aan het toernooi komen naar verwachting halverwege januari aan in Melbourne en gaan dan samen met hun begeleiders eerst twee weken in quarantaine in verschillende hotels in Melbourne. Het is een maatregel van de organisatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan gewoonlijk.