Bloemendaal legt Rick Mathijssen vast als nieuwe hoofdtrainer

Van den Heuvel, die zijn baan als clubcoach combineert met de functie van assistent-bondscoach van wereldkampioen België, heeft de technische leiding van De Mussen aangegeven ’dat hij de ambitie heeft om weer internationaal te gaan werken’. De 55-jarige Brabander is topkandidaat om de baan van Shane McLeod, de bondscoach van België, na de Olympische Spelen over te nemen. Ook geldt de gewezen bondscoach als gegadigde om de na Tokio vertrekkende Max Caldas bij Oranje op te volgen.

Ambitieuze dertigers

Met het aantrekken van de relatief jonge Mathijssen volgt Bloemendaal een trend die in de jaren tachtig met Roelant Oltmans met succes werd ingezet. Oltmans, die in Kennemerland grossierde in titels, en opvolgers als Pieter Offerman, Reinoud Wolff en Max Caldas, vierden als ambitieuze dertigers triomfen aan de voet van Het Kopje. Van den Heuvel was 40 toen hij tijdens zijn eerste Bloemendaalse ambtstermijn (2004-2008) aan de slag ging.

Mathijssen was eerder al vier jaar lang hoofdcoach van het eerste team van de vrouwen van Amsterdam, met wie hij de jarenlange nationale en Europese hegemonie van Den Bosch wist te doorbreken. Hij nam afgelopen seizoen in het Amsterdamse Bos afscheid met het winnen van de landstitel en de Europa Cup voor landskampioenen, alvorens als assistent van Caldas aan te sluiten bij de Oranje-mannen.

Niet over één nacht ijs

Bloemendaal is met de keuze voor Mathijssen niet over één nacht ijs gegaan, aldus bestuurslid technische zaken Pepijn Post: „De commissie tophockey, waar onder anderen Floris Jan Bovelander, Wouter Jolie en Jaap Stockmann deel van uitmaken, heeft met een aantal goede kandidaten gesproken. Uiteindelijk zijn we voor Rick gegaan. Hij is gedreven, tactisch sterk en kan op details trainen en coachen. Een echte professional, die met de vrouwen van Amsterdam heeft laten zien dat hij titels kan pakken.”