Aston Villa klopt machteloos Spurs na gegrabbel keeper Lloris

De treffers vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Emiliano Buendía en Douglas Luiz. De Spurs handhaafden zich ondanks de nederlaag op de vijfde plaats in de stand, maar lieten wederom na om de zo gewilde vierde plek (die recht geeft op Champions League-deelname) over te nemen van het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

Bij Aston Villa stond de Zweed Robin Olsen op doel en niet de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez. De penaltykiller van het afgelopen WK in Qatar nam plaats op de reservebank. Bij de Spurs was er wel een plaats in de basis voor verdediger Cristian Romero, die ook behoorde tot de Argentijnse kampioensploeg.

Harry Kane kreeg in de eerste helft een grote kans om Tottenham op voorsprong te zetten, maar Villa-verdediger Ashley Young haalde de inzet van de spits van Engeland van de doellijn. Na rust sloegen de bezoekers toe via Buendía en Luiz. Bij de eerste treffer ging de Franse keeper Hugo Lloris niet vrijuit. De Spurs oogden machteloos en bleken niet in staat ook maar iets aan die achterstand te doen.