Villa doet goede zaken voor Ten Hag, invaller Ziyech kan Chelsea niet helpen aan zege

De treffers vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Emiliano Buendía en Douglas Luiz. De Spurs handhaafden zich ondanks de nederlaag op de vijfde plaats in de stand, maar lieten wederom na om de zo gewilde vierde plek (die recht geeft op Champions League-deelname) over te nemen van het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

Bij Aston Villa stond de Zweed Robin Olsen op doel en niet de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez. De penaltykiller van het afgelopen WK in Qatar nam plaats op de reservebank. Bij de Spurs was er wel een plaats in de basis voor verdediger Cristian Romero, die ook behoorde tot de Argentijnse kampioensploeg.

Harry Kane kreeg in de eerste helft een grote kans om Tottenham op voorsprong te zetten, maar Villa-verdediger Ashley Young haalde de inzet van de spits van Engeland van de doellijn. Na rust sloegen de bezoekers toe via Buendía en Luiz. Bij de eerste treffer ging de Franse keeper Hugo Lloris niet vrijuit. De Spurs oogden machteloos en bleken niet in staat ook maar iets aan die achterstand te doen.

Chelsea blijft op gelijkspel steken bij Nottingham Forest

Chelsea heeft de eerste wedstrijd van 2023 niet kunnen winnen. De ploeg van coach Graham Potter bleef bij Nottingham Forest steken op 1-1. Chelsea staat na 16 wedstrijden achtste met 25 punten. Dat zijn er 18 minder dan koploper Arsenal.

Raheem Sterling opende de score nog wel voor Chelsea in de 16e minuut. Maar Nottingham kwam na een sterke periode aan het begin van de tweede helft in de 63e minuut op 1-1 via Serge Aurier.

Hakim Ziyech Ⓒ ANP/HH

Potter bracht in de tweede helft onder anderen WK-gangers Mateo Kovacic van Kroatië en Hakim Ziyech van Marokko en aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang in het veld, maar ook zij konden niet meer scoren voor de club uit Londen.

Chelsea wist slechts een van de laatste zes uitwedstrijden te winnen. Dat was het duel bij Red Bull Salzburg in de Champions League.