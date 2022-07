Pidcock wint op Alpe d’Huez, Vingegaard geeft geen krimp

De pas 22-jarige Pidcock, die rijdt voor Ineos Grenadiers en vorig jaar olympisch kampioen mountainbiken werd, liet op de slotklim zijn vier medevluchters achter zich. Van hen bereikte de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes als tweede de finish, voor viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, een landgenoot van Pidcock.

Vingegaard ijzersterk

Vingegaard blijft leiden in het algemeen klassement voor Pogacar (2 minuten en 22 seconden), die woensdag de Deen van Jumbo-Visma moest laten gaan, maar nu wel weer tweede staat omdat de Fransman Romain Bardet niet meekon op de slotklim.

Champagne

Er was een glaasje champagne gedronken bij Jumbo-Visma op het veroveren van de gele trui in de Tour de France door Jonas Vingegaard. Sportief directeur Merijn Zeeman sprak vol trots over zijn „geweldige renners en fantastische kopman. Maar we zijn er nog lang niet.”

Pogacar, die donderdag werd geconfronteerd met corona bij zijn teammanager, liet voor de rit weten niet te zijn gedemotiveerd door de dreun van Vingegaard. Pogacar: „De Tour is niet over. Ik voel me goed, heb lekker geslapen en heb gisteren mijn vriendin Urska gezien. Daar heb ik veel energie van gekregen.”

De twee kemphanen in een beeld gevangen. Ⓒ ANP/HH

Alpencols

In de tweede zware Alpenrit moesten de renners onder meer de Col du Galibier en Col de la Croix de Fer beklimmen, en dat in de bloedhitte. In de aanloop naar het slotstuk van de dag bleven van een aanvankelijke kopgroep Tom Pidcock, Louis Meintjes, Neilson Powless, Giulio Ciccone en Chris Froome over.

Chris Froome (in het blauw) in de kopgroep. Ⓒ ANP/HH

Op een minuut op vijf achter de kopgroep controleerde Jumbo-Visma de koers. Met nog een kilometer of negen klimmen voor de boeg besloot Pidcock ondertussen de kopgroep achter zich te laten. De enige die de renner uit Groot-Brittannië enigszins kon volgen was de Zuid-Afrikaan Meintjes. Bij de achtervolgers waaide de ene na de andere renner eraf. Zo moest nummer twee in het algemeen klassement Bardet passen.

Zeker toen Pogacar op drie kilometer van de top aanging. Vingegaard gaf geen krimp en reed zonder aarzelen achter de Sloveen aan. Ook een nieuwe aanval van Pogacar beantwoordde Vingegaard probleemloos. Pidcock haalde in zijn eentje de streep.

Vrijdag hoeft er minder geklommen te worden, wanneer er wordt gefinisht in Saint-Étienne.