Sensatie op WK: Zweden schakelt wereldkampioen VS uit na spectaculaire penaltyreeks

Megan Rapinoe, Sophia Smith en Kelley O’Hara misten een strafschop voor Amerika. Voor Zweden faalden Nathalie Björn en Rebecka Blomqvist vanaf elf meter. Lina Hurtig benutte de beslissende strafschop voor Zweden.

Volgens de videoscheidsrechter keerde de Amerikaanse keepster Alyssa Naeher haar inzet niet en was de bal even over de doellijn.

Zweden vervolgt het WK vrijdag met een kwartfinale tegen Japan. De winnaar van die wedstrijd treft het Nederlands elftal of Spanje in de halve eindstrijd.

Meest succesvolle team aller tijden

De Amerikaanse voetbalsters zijn het meest succesvolle team aller tijden met vier wereldtitels en vier gouden olympische medailles. Maar de titelverdediger maakte in de groepsfase geen overtuigende indruk met gelijke spelen tegen het Nederlands elftal (1-1) en Portugal (0-0) en een zege op het zwakke Vietnam (3-0).

Zweden verloor in de laatste olympische finale van Canada. De ploeg plaatste zich op dit WK overtuigend voor de achtste finales met overwinningen in de groepsfase op Zuid-Afrika, Italië en Argentinië. Toch domineerde Amerika de achtste finale. Zo ontsnapte Zweden voor rust toen Lindsey Horan op de lat kopte.

Uitblinkster

Het leek wel of de bal er niet in mocht voor de Verenigde Staten. Keepster Zecira Mušovic was de grote uitblinkster bij Zweden. In de verlenging redde ze schitterend op een doelpoging van Sophia Smith.

De uitschakeling van de Verenigde Staten is de zoveelste verrassing op het WK. Zo strandden olympisch kampioen Canada, Duitsland en Brazilië al in de groepsfase.