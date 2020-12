Real Madrid boekt vijfde overwinning op rij

De Braziliaan Casemiro maakte in de 57e minuut het openingsdoelpunt. In blessuretijd zorgde Karim Benzema met zijn achtste treffer in de competitie voor de 2-0.

Het betekende de vijfde achtereenvolgende zege in La Liga voor de 'Koninklijke', die eerder deze maand al won van Sevilla (0-1), Atlético Madrid (2-0), Athletic Club (3-1) en Eibar (1-3). Tussendoor bereikte Real ook de achtste finales van de Champions League.

Elche is volgende week woensdag de volgende tegenstander van Real Madrid in de competitie.