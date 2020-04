Schalke stuurt 8000 liter bier terug naar hoofdsponsor

De vaten lagen ongebruikt in de lege Veltins-Arena in Gelsenkrchen. In het stadion van de beroemde Duitse club is al sinds 7 maart geen wedstrijd meer gespeeld. Het is nog de vraag wanneer de coronacrisis het weer toestaat om wedstrijden in met mensen gevulde stadions af te werken.

„We nemen het bier terug, maar de fans kunnen gerust zijn: wanneer er weer supporters toegelaten worden, zal er voldoende vers bier in het stadion zijn”, laat Veltins weten. In het stadion van Schalke ligt normaal gesproken niet minder dan 52.000 liter bier opgeslagen.

De Veltins Arena in betere tijden. Ⓒ BSR Agency

De Bundesliga hoopt de competitie in mei te kunnen hervatten in stadions zonder publiek. Uit onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de Duitse bevolking voorlopig weinig voelt voor het hervatten van de competitie.