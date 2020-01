Kan Depay tóch nog het EK halen?

Memphis Depay viert een doelpunt voor Oranje. Ⓒ Reuters

EINDHOVEN - „Met tranen in mijn ogen typ ik dit bericht”, liet Jetro Willems via zijn Instagram-account weten, uren na de diagnose dat zijn kruisband is gescheurd. De emoties van de linksback van Newcastle United horen bij zwaar knieletsel. Met een EK in het vooruitzicht, overkwam Donyell Malen en Memphis Depay hetzelfde. De spits van PSV meldde zich gisteren op krukken en met een brace weer op De Herdgang. Bij Depay is een maand na zijn operatie de knop volledig om. Hij is al zó intensief bezig, dat voetbalminnend Nederland hoopt op EK-deelname. Is dat reëel?