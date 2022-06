Piquet biedt excuses aan richting Hamilton: ’Maar vertaling niet correct’

Drievoudig wereldkampioen Piquet (69) noemde Hamilton tijdens een al in november verschenen interview een ’neguinho’. In Brazilië wordt dat woord vaker gebruikt, maar de uitspraak zorgde deze week voor veel ophef. Onder meer de Formule 1-leiding, FIA, Mercedes en Hamilton zelf veroordeelden de ’racistische’ uitspraken van Piquet, wiens dochter Kelly een relatie heeft met Max Verstappen.

„Wat ik zei was ondoordacht en ik verdedig het niet, maar ik wil verduidelijken dat de gebruikte term in het Braziliaans-Portugees op grote schaal en in het verleden in de omgangstaal werd gebruikt als synoniem voor ’kerel’ of ’persoon’. Ik zou nooit het woord gebruiken waarvan ik in sommige vertalingen ben beschuldigd”, stelt Piquet in een statement.

„Ik veroordeel ten stelligste iedere suggestie dat het woord door mij gebruikt zou zijn met de bedoeling om een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur. Ik bied mijn oprechte excuses aan iedereen aan die hiermee te maken heeft gehad, onder wie Lewis. Hij is een ongelofelijke coureur. De vertaling van sommige media die nu op social media circuleert, is niet correct. Discriminatie hoort niet thuis in de Formule 1 of de maatschappij en ik ben blij om mijn gedachten in dat opzicht te verduidelijken.”