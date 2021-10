Deontay Wilder draait als blad aan boom na tweede nederlaag tegen Tyson Fury

„Wauw, wat een avond! Ik wil allereerst God bedanken. Dankzij hem heb ik de wereld mijn passie en vastberadenheid kunnen laten zien. Ook ben ik mijn team en mijn fans dank verschuldigd. Zij hebben mij altijd gesteund”, zo verklaart The Bronze Bomber in een bericht op Instagram.

„Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet teleurgesteld ben over het resultaat, maar wanneer ik nadenk over mijn reis, zie ik in dat God mij iets wilde laten ervaren dat veel groter is dan enkel en alleen een overwinning of een nederlaag. Ik heb geleerd dat je soms moet verliezen om te kunnen winnen.”

Wilder sloeg Fury in het sensationele gevecht in totaal twee keer naar de grond, maar ging zelf, verspreid over diverse rondes, drie keer neer. Na de laatste knock-down, in de elfde ronde, stond hij niet meer op.

,,Hoewel ik dolgraag zelf had gewonnen, ben ik blij dat de fans uiteindelijk de grote winnaars zijn geworden. Hopelijk heb ik bewezen dat ik een echte krijger ben en tot de koningen van de bokssport behoor. Ik hoop dat Tyson en ik hebben aangetoond, dat hoe zwaar je ook op de proef wordt gesteld, je jezelf altijd kunt herpakken door te blijven knokken. Ik wil Tyson feliciteren en bedanken voor onze historische momenten, die tot in de eeuwigheid zullen blijven voortleven.”

Wilder toont met het bericht (eindelijk) zijn sportieve kant. Na zijn nederlaag in het tweede gevecht (de eerste partij eindigde in een gelijkspel) was de Amerikaan furieus. Zo vond hij dat zijn coach nooit de handdoek in de ring had moeten werpen en gaf hij als excuus aan dat zijn opkomstpak te zwaar geweest. Bovendien betichtte hij Fury ervan met extra gewicht in zijn handschoenen te hebben gevochten.

Afgelopen weekeinde weigerde Wilder na zijn nederlaag aanvankelijk om Fury een hand te geven. Behoudens zijn verliespartijen tegen The Gypsy King won de Amerikaan al zijn andere 42 gevechten. Maar liefst 41 keer zegevierde hij op knock-out.

