Sport Kort: Dost direct weer goud waard

Voetbal: Dost neemt Eintracht bij de hand

00.14 uur: Bas Dost heeft zijn club Eintracht Frankfurt naar de achtste finales in het Duitse bekertoernooi geloodst. De Nederlandse aanvaller, net hersteld van een blessure, kwam in de uitwedstrijd tegen FC St. Pauli (1-2) twee keer tot scoren. Hij opende in de vierde minuut de score met een rake kopbal. Daarna had Dost in Hamburg ook succes met een boogbal over de doelman van de club uit de tweede Bundesliga.

Hertha BSC bereikte ten koste van Dynamo Dresden de laatste zestien. Na een gelijke stand in de reguliere speeltijd (2-2) en de verlenging (3-3) nam de Berlijnse ploeg de strafschoppen beter: 5-4. Javairô Dilrosun maakte van elf meter namens Hertha geen fout. Ploeggenoot Karim Rekik faalde daarna wel, maar zijn misser had geen negatieve gevolgen.

Toni Kroos is één van de doelpuntenmakers. Ⓒ EPA

Voetbal: Eenvoudige zege Real Madrid

23.24 uur: Real Madrid heeft in de Spaanse competitie met ruime cijfers gewonnen van hekkensluiter Leganés. Voor eigen publiek zegevierde de thuisploeg met 5-0. Na amper 24 minuten leidde de 'Koninklijke' al met 3-0 dankzij treffers van Rodrygo, Toni Kroos en Sergio Ramos (strafschop).

Karim Benzema kwam in de 69e minuut eveneens uit een strafschop tot scoren. De Franse aanvaller verzorgde bij de eerste twee treffers van zijn ploeg de assist. In de extra tijd bepaalde invaller Luka Jovic de eindstand op 5-0. Op de ranglijst heeft Real Madrid als nummer twee één punt minder dan titelhouder Barcelona. De koploper won dinsdag met 5-1 van Real Valladolid.

Voetbal: Club Brugge blijft koploper

23.24 uur: Club Brugge heeft in de Belgische competitie de koppositie geconsolideerd. De ploeg van aanvoerder Ruud Vormer won met 2-0 bij Zulte Waregem. David Chidozie Okereke en Mbaye Daigne maakten de doelpunten, met assists van Vormer.

Club Brugge behield een voorsprong van drie punten op nummer twee Standard Luik, dat Waasland-Beveren met 2-0 versloeg. De doelpunten kwamen op naam van Mehdi Carcela-González en Obbi Oulare. Standard heeft één wedstrijd meer gespeeld dan Club Brugge.

Novak Djokovic wint moeizaam. Ⓒ AFP

Tennis: Djokovic wint matige start

19.52 uur: Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de derde ronde van het masterstoernooi van Parijs. De viervoudig kampioen, vorig jaar finalist, wist tegen de Franse lucky loser Corentin Moutet setverlies ternauwernood te voorkomen: 7-6 (2) 6-4.

Djokovic, die in de beginfase slordig speelde, maakte in de eerste set een 5-3-achterstand goed tegen de nummer 97 van de wereld. De als eerste geplaatste Serviër werkte bij 5-3 op eigen service twee setpunten weg. In de tweede set kwam hij, ondanks dat hij een één van de twee breaks nog uit handen gaf, niet meer in de problemen.

Bianca Andreescu krijgt medische verzorging, maar het mocht niet baten. De Canadese moest opgeven. Ⓒ EPA

Andreescu geeft op bij WTA Finals

15.04 uur Bianca Andreescu is de tweede opgever bij de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in het Chinese Shenzhen. De Canadese tennisster haakte na een set af in haar partij in de zogenoemde paarse groep tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Andreescu ondervond te veel last van een knieblessure.

Eerder haakte in de andere groep de Japanse Naomi Osaka al af met een blessure. In haar plaats kwam eerste reserve Kiki Bertens die meteen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, versloeg.

Pliskova heeft nu haar eerste zege op zak en strijdt vrijdag met Simona Halep om een plaats in de halve finales. De Roemeense verloor eerder op de dag van Elina Svitolina.

15.00 uur Nick Bakker van FC Emmen is succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De verdediger kan nu beginnen aan zijn revalidatie, die maanden zal duren. Het is onzeker of hij dit seizoen nog in actie komt voor de eredivisieclub uit Drenthe.

Bakker scheurde eind september in de wedstrijd tegen ADO Den Haag de kruisband van zijn rechterknie. Het was al de derde keer dat de geboren Groninger een kruisband afscheurde. „De operatie is goed gegaan en nu kan ik mij richten op mijn doelstelling, zo snel en goed mogelijk terug te keren op het voetbalveld. Ik moet nu eerst herstellen en dan begint een revalidatie. Ik ben vastberaden om hier sterker uit te komen”, meldde hij op de website van Emmen.

Elina Svitolina Ⓒ REUTERS

Svitolina wint ook tweede partij WTA Finals

13.58 uur Tennisster Elina Svitolina heeft ook haar tweede partij gewonnen bij de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. De Oekraïense titelverdedigster versloeg de Roemeense Simona Halep in twee sets: 7-5 6-3.

Svitolina was het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters zondag begonnen met een overwinning op de Tsjechische Karolina Pliskova. In haar derde partij in de zogenoemde paarse groep neemt Svitolina het op tegen de Canadese Bianca Andreescu.

Zwemmen: Kleine ploeg naar EK kortebaan

11.12 uur: Nederland is met een relatief kleine zwemequipe vertegenwoordigd op de komende Europese kampioenschappen kortebaan, van 4 tot en met 8 december in Glasgow. Slechts vier zwemsters en vier zwemmers zijn geselecteerd. „Een klein en kwalitatief uitstekend team, met uitsluitend zwemmers die zeer bewust kiezen om een piekwedstrijd te zwemmen op de kortebaan”, aldus hoofdcoach Marcel Wouda van de KNZB.

Femke Heemskerk, Kira Toussaint, Valerie van Roon en Tamara van Vliet komen in Glasgow bij de vrouwen in actie. Arno Kamminga, Jesse Puts, Joeri Verlinden en Arjan Knipping zijn de vier mannen in de ploeg van Wouda. „Ik verwacht dat een groot aantal van onze zwemmers kansrijk is in de finales en om de medailles gaat strijden”, zegt de hoofdcoach.

Veel andere zwemmers laten de EK kortebaan aan zich voorbijgaan en richten zich op de Swim Cup in Amsterdam, die een week later wordt gehouden. De Swim Cup staat in het teken van olympische kwalificatie voor Tokio 2020.

Jumbo-Visma bevestigt komst Pfingsten

11.06 uur: De Duitse wielrenner Christoph Pfingsten rijdt volgend seizoen voor Team Jumbo-Visma. De 31-jarige allrounder komt over van Bora-hansgrohe. Jumbo-Visma meldt dat daarmee de ploeg voor 2020 compleet is.

„Dit is een van de mooiste ploegen ter wereld. De laatste jaren is het team steeds groter en professioneler geworden. Ik ben heel blij dat de ploeg mij wil hebben en dat ik deze kans krijg”, reageerde Pfingsten, een oud-crosser. Hij treft bij zijn nieuwe ploeg enkele bekenden.

„Naast de renners die ik uit het peloton ken, ken ik mijn landgenoten Tony Martin en Paul Martens goed. Daarnaast heb ik enkele jaren geleden met Dylan Groenewegen bij Cyclingteam De Rijke gereden.”

Red Bull-teambaas Christian Horner en Max Verstappen in het Staples Center. Ⓒ Instagram

Basketbal: Glansrol Davis bij LA Lakers

08.14 uur: Basketballer Anthony Davis heeft de hoofdrol vertolkt in de overtuigende zege van Los Angeles Lakers op Memphis Grizzlies in de Amerikaanse NBA. De Lakers wonnen, onder toeziend oog van Max Verstappen, met 120-91 en Davis droeg bij met 40 punten. Hij was tevens goed voor 20 rebounds.

Davis verbeterde tijdens het duel een clubrecord door 26 van de 27 vrije worpen die hij nam te benutten. De 2,08 meter lange basketballer speelde ook nog eens met een pijnlijke schouder, opgelopen in de vorige wedstrijd afgelopen zondag tegen Charlotte Hornets.

De Lakers boekten hun derde zege op rij in de NBA. Vedette LeBron James maakte 23 punten.

Honkbal: Nationals dwingen beslissende wedstrijd af

04.55 uur: De honkballers van de Washington Nationals zijn in de World Series op gelijke hoogte (3-3) gekomen met de Houston Astros. In de zesde wedstrijd van de finalereeks van de Amerikaanse honkbalcompetitie won de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad de uitwedstrijd in Houston met 7-2.

De thuisploeg mocht even dromen van de titel. In de eerste slagbeurt namen de Astros een 2-1 voorsprong, maar in de vijfde inning sloeg Washington twee punten binnen. In de zevende en negende slagbeurt bouwde Washington de voorsprong verder uit.

Het was de zesde opeenvolgende wedstrijd in de serie waarin de uitspelende ploeg won, een unicum in de Amerikaanse honkbalgeschiedenis.

Startend werper Justin Verlander van Houston verloor voor de zesde keer in zijn carrière een wedstrijd in de World Series. Hij stelde daar nog geen enkele zege tegenover, een negatief record voor de pitcher.

De zevende en beslissende wedstrijd wordt in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) gespeeld, opnieuw in Houston.