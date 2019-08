Fraser geniet van ’racistische’ Sparta-spelers

„In onze kleedkamer gebeuren dingen die in de maatschappij gezien zouden worden als racisme. Iedereen maakt geintjes over geloof, cultuur en eetgewoontes, maar niemand voelt zich aangevallen. Dat is op dit moment de kracht van onze ploeg, denk ik.”

PEC Zwolle-middenvelder Pelle Clement, eveneens te gast in het programma Goedemorgen Eredivisie, snapt wel wat Fraser bedoelt. „In een voetbalelftal begeef je je toch in een veilige omgeving. Je kent elkaar goed en je schiet elke dag met elkaar op. Daardoor kun je waarschijnlijk wat meer van elkaar hebben. Ik ben het wel met Henk eens dat het op straat ook zo zou moeten zijn. Dat zou de wereld een stuk vrolijker maken.”

Fraser vindt de sfeer bij Sparta persoonlijk erg fijn. „Ik vind het echt te gek om bij Sparta te werken. De hele omgeving is multicultureel, de kleedkamer is multicultureel.” De muziek die door de spelers wordt gedraaid is daar een perfecte afspiegeling van, zo schetst de oefenmeester. „Van Frans Duijts tot Marokkaanse rap. Het is waanzinnig.”

Sparta won zaterdag met 1-2 van ADO. In Den Haag maakte Mohamed Rayhi beide doelpunten. Lex Immers was trefzeker voor de thuisploeg, die na drie duels nog op nul punten staat, evenals het PEC van Clement, dat vrijdag van Vitesse verloor.

Pelle Clement verloor vrijdag met PEC Zwolle van Vitesse: 3-0. Ⓒ BSR Agency