Koeman met Oranje naar Oostenrijk voor EK

Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers logeren van 1 tot en met 5 juni in het Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörther See.

Oranje begint de voorbereiding op de Europese eindronde op 18 mei met een vierdaagse trainingsstage in Zeist. Koeman mist dan nog de internationals die nog met hun club actief zijn. De bondscoach verwacht rond 1 juni pas met een complete groep te trainen. Hij moet op 2 juni zijn definitieve selectie van 23 spelers voor het EK inleveren.

Het Nederlands elftal traint van 25 tot en met 29 mei in De Lutte. Na terugkomst uit Oostenrijk verzamelt Oranje zich op 9 juni weer in Zeist, waar het ook tijdens het EK verblijft. Koeman wil vlak voor het EK nog twee vriendschappelijke wedstrijden spelen. Oranje oefent al op 26 maart tegen de Verenigde Staten en op 29 maart tegen Spanje.

Het EK duurt van 12 juni tot en met 12 juli. Oranje speelt alle drie de groepsduels in de Johan Cruijff ArenA; op 14 juni tegen Oekraïne, op 18 juni tegen Oostenrijk en op 22 juni tegen een nog onbekende tegenstander.