Frans Thijssen is geliefd bij Vitesse én NEC, en staat ver boven alle partijen

Voetbal

Live Eredivisie: FC Groningen snel aan de leiding

Het is weer tijd voor een nieuw weekend vol Eredivisie-voetbal. Het zwaartepunt van de 24e speelronde ligt op de vroege zondagmiddag. Dan ontvangt AZ Feyenoord en vindt de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC plaats. Daarna komen PSV (uit bij Sparta) en Ajax (uit bij Go Ahead Eagles) ook nog in acti...