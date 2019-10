Nadal wijst Wawrinka terug

Nadal won al zijn eigen servicegames. In de eerste set sloeg hij op de service van Wawrinka toe bij 1-1. Ook in de tweede set had hij aan een break genoeg, dit keer bij 4-4.

Voor Nadal, die het indoortoernooi in Frankrijk nog nooit won, is het zijn eerste optreden sinds de US Open. Door zijn zege blijft de eerste gegadigde om het jaar af te sluiten als nummer één van de wereld. In de Race to Londen heeft Nadal bijna 1300 punten meer dan Novak Djokovic. In Parijs zijn er 100o punten te verdienen. Bij het eindejaarstoernooi in Londen, 1500.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.